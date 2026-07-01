Україна відкриває експорт зброї для країн-партнерів. Як він працюватиме

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Україна відкриває експорт зброї для країн-партнерів. Механізм встановлює єдині правила для держави, виробників і партнерів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За словами Федорова, новий механізм передбачатиме, що партнери Drone Deal, з якими Україна має угоди, зможуть купувати українську зброю, технології та працювати з українськими виробниками.

Заявки на експорт розглядатимуть до 30 днів. Механізм поширюється на передачу зброї та оборонних технологій вартістю від 15 млн грн.

Також Федоров розповів, що перелік держав-партнерів формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, — Міноборони разом з іншими дотичними органами.

Крім того, міністр зауважив, що право на інтелектуальну власність у зброї залишатиметься. Передавати її третім країнам можна буде лише за письмовою згодою України: у такому разі 20% від вартості надходитиме до держбюджету.

Водночас виробники зможуть експортувати лише ту продукцію, яку можна одночасно постачати і державі, і за кордон без дефіциту для української армії.