Україна відкриває експорт зброї для країн-партнерів. Як він працюватиме
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Unsplash
Україна відкриває експорт зброї для країн-партнерів. Механізм встановлює єдині правила для держави, виробників і партнерів.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
За словами Федорова, новий механізм передбачатиме, що партнери Drone Deal, з якими Україна має угоди, зможуть купувати українську зброю, технології та працювати з українськими виробниками.
Заявки на експорт розглядатимуть до 30 днів. Механізм поширюється на передачу зброї та оборонних технологій вартістю від 15 млн грн.
Також Федоров розповів, що перелік держав-партнерів формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, — Міноборони разом з іншими дотичними органами.
Крім того, міністр зауважив, що право на інтелектуальну власність у зброї залишатиметься. Передавати її третім країнам можна буде лише за письмовою згодою України: у такому разі 20% від вартості надходитиме до держбюджету.
Водночас виробники зможуть експортувати лише ту продукцію, яку можна одночасно постачати і державі, і за кордон без дефіциту для української армії.
- Drone Deal («Дронова угода») — це програма, яка передбачає спільну розробку і виробництво дронів, ракет, систем РЕБ та інших оборонних технологій.