Канада приєднається до «Євробачення» у 2027 році. Це перша нова країна за 11 років

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Канада приєднається до головного пісенного конкурсу «Євробачення» у 2027 році. Це перша нова країна за 11 років — із часів Австралії, яка приєдналася у 2015 році.

Про це повідомила пресслужба Європейської мовної спілки (EBU), яка є власником і головним організатором «Євробачення».

Це відбулось після того, як канадський суспільний мовник CBC/Radio-Canada став повноправним членом EBU. Пізніше у Канаді оголосять про відбір кандидата на участь у конкурсі.

Під час «Євробачення-2026» глядачі з Канади увійшли до трійки лідерів серед країн поза Європою за голосуванням у категорії «Решта світу». Також у бюджеті на 2025—2026 роки Канада заклала $150 млн для свого суспільного мовника, зокрема і для того, щоб вивчити можливість потрапити на «Євробачення».

Канада ніколи не брала участі у пісенному конкурсі «Євробачення», проте канадці представляли інші країни. Зокрема, у 1988 році Селін Діон виграла конкурс від Швейцарії з піснею “Ne Partez Pas Sans Moi”.

Проте Канада вже має досвід участі в проєктах «Євробачення»: у 1987 та 1989 роках країна долучалася до конкурсу молодих танцюристів. Тоді її представляли Стівен Легейт та Шеріс Бартон, проте жодному з них не вдалося здобути призові місця — Легейт не увійшов до трійки, а Бартон зупинилася ще на етапі півфінального відбору.