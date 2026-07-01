Sony перестане випускати диски для ігор на PlayStation з 2028 року

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Компанія Sony Interactive Entertainment з січня 2028 року перестане випускати диски для ігор на PlayStation. Це пояснили тим, що споживачі частіше обирають цифровий формат, а не фізичний.

Про це йдеться у заяві старшого директора з комунікацій контенту Sony Interactive Entertainment Сіда Шумана.

Також у заяві додали, що це не вплине на ігри, які вже вийшли чи будуть виходити до січня 2028 року. Проте після цього у PlayStation Store та у роздрібних продавців ігри можна буде придбати лише у цифровому форматі.

Аналітик у сфері ігрової індустрії Пірс Гардінг-Роллс заявив, що у 2013 році, коли вийшла консоль PlayStation 4, цифрові версії дисків купували лише 13% людей, а у 2025 — вже 80%. Водночас він спрогнозував, що PlayStation 6 випустять не раніше 2028 року і консоль не матиме дисковода.

Водночас Sony закриває PlayStation Store на PS3 та на PS Vita — це означає, що на ці пристрої більше не можна буде придбати ігри. У компанії пояснили це тим, що ці версії консолей вже не можуть підтримувати необхідні оновлення, зокрема у сфері обробки платежів. Закривати PlayStation Store розпочнуть із серпня 2026 року з Мексики, Гондурасу й Нікарагуа, а вже у липні 2027 року вони закриються в усіх країнах світу.