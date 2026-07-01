Україна отримала майже $600 млн на соцвиплати. На які категорії людей спрямують кошти
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Україна в рамках спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT отримала майже $600 мільйонів на соцвиплати для вразливих категорій громадян.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну України.
Кошти надіслав Міжнародний банк реконструкції та розвитку після того, як Україна та банк підписали угоду про позику на $860 мільйонів. З них $300 мільйонів надали за позикою, яку підтримали японські гарантії, і ще $298,75 мільйона — за позикою уряду Великої Британії.
Соцвиплати будуть виплачувати 18 категоріям вразливих громадян, зокрема родинам із важкохворими дітьми, дітям-сиротам (які перебувають у дитбудинках сімейного типу або у прийомних сімʼях), людям з інвалідністю, багатодітним родинам, а також на оплату послуги «муніципальна няня». Також кошти спрямують на допомогу для догляду за дитиною до одного року, на «єЯсла» та на інші програми соцпідтримки (які не повʼязані з війною).
- Проєкт SPIRIT буде діяти у 2026—2030 роках. Загальний обсяг проєкту становить $880 мільйонів. Окрім соцвиплат, кошти спрямують на модернізацію ІТ-інфраструктури, навчання соцпрацівників і розвиток соціальних послуг на рівні громад.