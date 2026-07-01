Вночі Україна атакувала НПЗ в Уфі та завод з виробництва деталей для ракет

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У ніч проти 1 липня Україна вдарила по нафтопереробному заводу в Уфі та обʼєкту російського ВПК у Пензенській області РФ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що цей уфімський НПЗ був під атакою вдруге. Імовірно, мова про «Башнафта-Уфанафтахім» — Україна била по ньому в ніч проти 25 червня. НПЗ розташований за понад 1 400 кілометрів від українського кордону.

У Пензенській області Україна атакувала завод, що розробляє та виготовляє компоненти для ракетного озброєння. Пізніше Генштаб ЗСУ уточнив, що під атакою був «Науково-дослідницький інститут фізичних вимірів». Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи» — складової держкорпорації «Роскосмос». Підприємство виготовляє, зокрема, датчики для крилатих і балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військових розвідувальних супутників.