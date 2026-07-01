Вночі росіяни запустили по Україні дві ракети та півтори сотні дронів. Що відомо про наслідки

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Росіяни вночі атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59, 151 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила ракету Х-59 і 130 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія била з таких напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське (у Криму). 17 дронів влучили в 16 місцях, уламки знайшли в чотирьох. Інформацію про падіння «Іскандера» уточнюють.

На Дніпропетровщині окупанти атакували пʼять АЗС. Загинула жінка, ще троє людей поранені. Пошкоджені підприємства, будинок культури, адмінбудівля, меморіал, гімназія, магазини та заправка.

У Херсоні близько 07:00 росіяни вдарили дроном по маршрутці — загинули двоє людей, пʼятеро поранені.

У Запоріжжі поранена жінка. Її госпіталізували з травмами рук, ніг і живота.

Автор: Христина Піцуряк