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Росіяни останнім часом часто згадують про модифікацію безпілотника «Герань Сікер», який позиціонують як різновид «Шахеда» для пошуку і знищення важливих цілей.

Про це пише радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Опцію «Сікер» вже могли встановити на всіх версіях дронів «Герань». Флеш розповів, що найчастіше зараз зустрічається реактивна «Герань-4 Сікер». На таких дронах є кілька камер, що працюють у різних режимах. Також на них встановлені МЕШ-модеми, за допомогою яких пілот керує дронами.

Найголовнішою особливістю цієї функції є те, що «Сікер» автоматично розпізнає, захоплює і наводиться на ціль. Наприклад, якщо пілот «Сікера» візьме за ціль локомотив поїзда з відстані кілометр, то малопотужна система радіоелектронної боротьби на локомотиві не захистить його. Штучний інтелект доведе «Сікер» до цілі без участі оператора.

Автор: Христина Піцуряк