Верховний суд США заблокував указ Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Верховний суд США заблокував указ президента Дональда Трампа щодо обмеження громадянства за правом народження.
Про це пише Associated Press.
Судді послалися на 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території країни. Це правило відоме як «право землі».
У рішенні суду йдеться, що кожна людина, яка народилася на території США, за винятком окремих випадків, визнається громадянином країни. Суд підкреслив, що це принцип, який діяв десятиліттями.
Напередодні нижчий федеральний суд у штаті Нью-Гемпшир визнав указ Трампа незаконним і скасував його. Після цього Адміністрація президента подала апеляцію, однак Верховний суд залишив рішення в силі.
Ініціатива Трампа передбачала, що діти, народжені у США від батьків, які перебувають у країні нелегально або тимчасово, не отримували б автоматичного громадянства.
- «Право землі» також діє в низці країн Північної та Південної Америки, зокрема в Канаді, Бразилії, Аргентині та Чилі.