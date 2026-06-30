Розганяється до 340 км/год і коштує до $2 тисяч. Vyriy та NOCTIS презентували новий дрон-перехоплювач ZIRKA

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Vyriy Industries

Українські оборонні компанії Vyriy Industries та NOCTIS презентували новий дрон-перехоплювач ZIRKA, створений для боротьби з ударними безпілотниками, зокрема «Шахедами».

Про це повідомили у пресслужбі компанії Vyriy Industries.

Перехоплювач розробила компанія NOCTIS за інвестиційної підтримки та експертизи Vyriy Industries. В основу розробки ліг реальний бойовий досвід, зокрема, антишахедного батальйону Darknode.

Дрон ZIRKA здатний автоматично виявляти, супроводжувати та знищувати швидкісні російські дрони. Може розвивати швидкість до понад 340 км/год, працювати на висоті до 6 кілометрів і в радіусі дії до 30 кілометрів від точки запуску, а також перебувати в повітрі до 20 хвилин.

Вартість одного перехоплювача становить до $2 000, що, за словами розробників, є найнижчою ціною серед перехоплювачів із системою автоматичної детекції та донаведення.

Над проєктом працювала команда інженерів і програмістів із практичним досвідом протидії повітряним загрозам. Компанія NOCTIS відповідає за технології перехоплення, програмне забезпечення та автоматизацію. Водночас Vyriy Industries підтримує розвиток платформи як інвестор і партнер з експертизи у масштабуванні виробництва.

«Ми знаємо, як виглядає правильно масштабована оборонна компанія. Саме тому інвестуємо і ділимося експертизою. Бо українському ринку потрібно більше сильних команд. Чим більше таких команд і якісних продуктів — тим вищі шанси виграти цю технологічну гонку», — говорить CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

Наступним етапом розвитку платформи стане ZIRKA 2.0. За словами директора з розвитку компанії NOCTIS Олексія Комліченка, оновлена версія передбачатиме автоматичне виведення перехоплювача в зону виявлення цілі та посилену тепловізійну оптику, яка дозволить машинному зору виявляти ворожі дрони на відстані 2 км.

Також у нову версію інтегрують удосконалені алгоритми детекції та наведення, додаткові рішення для звʼязку і систему автоматичного підриву бойової частини біля цілі. Це дозволить зробити процес перехоплення максимально автономним та безпечним для бойових екіпажів.