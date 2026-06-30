Британія виділила $19,8 млрд на масштабну реформу армії. Проєкт розробляли з урахуванням українського досвіду

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Британія додатково виділить £15 мільярдів ($19,8 мільярда) на модернізацію своїх Збройних сил. Проєкт розробляли з урахуванням українського досвіду війни.

Про це повідомили на сайті уряду країни.

Оголошуючи про План оборонних інвестицій, премʼєр Британії Кір Стармер заявив, що війна в Україні показала: тепер важливо не тільки мати велику армію, а й швидко використовувати нові технології — особливо безпілотники. Саме цей український досвід врахували для реформи армії Британії.

Новий проєкт передбачає, що протягом наступних чотирьох років Британія планує вкласти в оборону £298 мільярдів ($394 мільярди). До 2029 року річний оборонний бюджет має зрости з £54 мільярдів ($71,4 мільярда) до майже £80 мільярдів ($105,7 мільярда), а витрати на оборону становитимуть 2,7% ВВП.

Зокрема, план включає понад £8 мільярдів ($10,5 мільярда) на програму розробки винищувача нового покоління GCAP, яку Британія реалізує спільно з Японією та Італією. Майже £2 мільярди ($2,6 мільярда) виділять на цифрову систему управління бойовими діями за допомогою ШІ.

Ще понад £63 мільярди ($83,3 мільярда) підуть на розвиток ядерного стримування, зокрема будівництво підводних човнів Dreadnought і SSN-AUKUS, нову ядерну боєголовку та закупівлю 12 літаків F-35A. Також £11 мільярдів ($14,5 мільярда) спрямують на збільшення запасів боєприпасів і виробництво далекобійної зброї та крилатих ракет.

Понад £5 мільярдів ($6,6 мільярда) виділять на розвиток безпілотних систем, з яких £650 мільйонів ($859,4 мільйона) підуть на закупівлю дешевих дронів і безпілотних наземних платформ. Ще £790 мільйонів ($1,04 мільярда) спрямують на посилення британської ППО.

Також уряд планує створити найбільший у Європі центр випробувань безпілотників, швидше впроваджувати ШІ у війську та збільшити виробництво озброєння. Крім того, в уряді очікують, що реалізація програми до кінця десятиліття створить майже 60 тисяч нових робочих місць в оборонній промисловості.