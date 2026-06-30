У Києві затримали «ексміністра» енергетики Криму Сергія Колобова. Його підозрюють у держзраді

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Служба безпеки України затримала в Києві колишнього «міністра» енергетики окупованого Криму, який працював на Росію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, мова про Сергія Колобова.

Після анексії півострова у 2014 році він оформив громадянство РФ і добровільно очолив так зване Міністерство палива й енергетики Криму, зазначає СБУ.

На цій посаді фігурант допомагав окупаційній владі встановлювати контроль над стратегічно важливою енергоінфраструктурою Криму — Сімферопольською та Севастопольською ТЕЦ, Таврійською ТЕС, мережею сонячних і вітрових електростанцій, газогонами та газокомпресорними станціями, нафтобазами й нафтотерміналами в Керчі та Феодосії.

Також протягом двох років «посадовець» намагався перереєструвати кримські енергоактиви за законодавством РФ. А після звільнення він продовжив працювати на Росію та очолив низку місцевих компаній видобувної галузі.

СБУ затримала чоловіка в Києві, куди він приїхав, аби вирішити особисті справи. Під час обшуків у нього вилучили російські паспорти, банківські картки та документи з доказами роботи на РФ.

Фігуранту оголосили підозру в державній зраді — йому загрожує до 15 років увʼязнення. Зараз він під вартою.