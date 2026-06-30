Екстремальна спека перейшла на схід Європи — у Словаччині рекорд температури, в Угорщині попереджають про «важкі дні»

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Так званий тепловий купол, що став причиною високих температур і смертей минулого тижня в Західній Європі, перейшов до центру і сходу континенту. Зокрема, у Словаччині зафіксували новий температурний рекорд — +40,5 °C, що перевищив попередній максимум 2007 року — +40,3 °C.

Про це пише The Guardian.

За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, 30 червня температура в Будапешті (Угорщина) перевищить +40 °C. Температура в Белграді (Сербія) та Бухаресті (Румунія) 29 червня досягла +38 °C та +37 °C.

В Угорщині влада опублікувала список із понад 2 тисячами кондиціонованих центрів охолодження по всій країні. Прем’єр країни Петер Мадяр оголосив про «два найважчі дні спеки». Про екстремальну спеку попередили жителів Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини та Боснії і Герцеговини.

У Хорватії червоний рівень небезпеки оголосили в Загребі, а також у туристичних містах Спліт і Дубровник. На острові Віс десятки пожежників з допомогою чотирьох літаків гасили пожежу в сосновому лісі, що виникла через спеку.

У Західній Європі спека пішла на спад. У Франції 24—26 червня вона призвела до понад 1 000 смертей, в Іспанії зафіксували понад 800 смертей через погодні умови. У Німеччині через спеку в деяких містах були деформовані трамвайні колії, що призвело до перебоїв у русі транспорту. В Італії через різку зміну погоди фіксували сильні зливи, паводки та зсуви у регіоні Альто-Адідже.

24—26 червня вона призвела до понад 1 000 смертей, в зафіксували понад 800 смертей через погодні умови. У через спеку в деяких містах були деформовані трамвайні колії, що призвело до перебоїв у русі транспорту. В через різку зміну погоди фіксували сильні зливи, паводки та зсуви у регіоні Альто-Адідже. В Україні 29 червня в деяких містах теж зафіксували температурні рекорди: у Луцьку Волинської області температура сягнула +39,3 °С; у Рівному — +37,6 °С, в Ужгороді — +37,9 °С.

Автор: Христина Піцуряк