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Екстремальна спека перейшла на схід Європи — у Словаччині рекорд температури, в Угорщині попереджають про «важкі дні»

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Getty Images / «Бабель»

Так званий тепловий купол, що став причиною високих температур і смертей минулого тижня в Західній Європі, перейшов до центру і сходу континенту. Зокрема, у Словаччині зафіксували новий температурний рекорд — +40,5 °C, що перевищив попередній максимум 2007 року — +40,3 °C.

Про це пише The Guardian.

За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, 30 червня температура в Будапешті (Угорщина) перевищить +40 °C. Температура в Белграді (Сербія) та Бухаресті (Румунія) 29 червня досягла +38 °C та +37 °C.

В Угорщині влада опублікувала список із понад 2 тисячами кондиціонованих центрів охолодження по всій країні. Прем’єр країни Петер Мадяр оголосив про «два найважчі дні спеки». Про екстремальну спеку попередили жителів Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччини та Боснії і Герцеговини.

У Хорватії червоний рівень небезпеки оголосили в Загребі, а також у туристичних містах Спліт і Дубровник. На острові Віс десятки пожежників з допомогою чотирьох літаків гасили пожежу в сосновому лісі, що виникла через спеку.

Автор: Христина Піцуряк