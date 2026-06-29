Українські та польські медики провели операцію дитині ще до народження — в утробі матері

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У Львові українські та польські лікарі провели складну внутрішньоутробну операцію на 16-му тижні вагітності, щоб врятувати дитину з тяжкою вродженою вадою сечовидільної системи.

Про це повідомив Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Під час планового УЗД медики виявили патологію, яка загрожувала життю дитини. Єдиним шансом зберегти життя була термінова операція, яку виконали дитяча хірургиня Галина Курило разом із професором Варшавського медичного університету Пшемиславом Косінським.

Через майже повну відсутність навколоплідних вод діяти потрібно було негайно. Під контролем УЗД лікарі встановили плоду спеціальний стент, який відновив роботу сечовидільної системи. Це дозволило усунути загрозу та створити умови для подальшого розвитку дитини.

Наразі вагітна перебуває під наглядом команди лікарів до пологів. Після народження дитині знадобиться подальше лікування вродженої вади.