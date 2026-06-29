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У Генштабі підтвердили, що вдарили по автомосту росіян на Донеччині в районі Новоазовська.

Про це стало відомо з посту Генштабу в телеграмі.

Також 28 червня та в ніч на 29 червня українські військові поцілили у два залізничні мости на Луганщині. Усі три обʼєкти росіяни використовували для військових цілей.

Крім того, Сили оборони били по складу матеріально-технічних засобів росіян у районі Новосвітлівки Луганської області, а також по пунктах управління БпЛА та РЕБ на Запоріжжі та Донеччині.

За словами гауляйтера Новоазовська Василя Овчарова, після ударів міст необхідно або повністю демонтувати, або ж його можна відремонтувати — проте російська компанія «Мостовик», що будує мости, поки не дає відповіді.

Ще у Генштабі розповіли про результати атаки 26 червня. Тоді Україна вдарила по будівлі військового звʼязку у присілку Минаєво Московської області. Одна будівля знищена, ще дві — частково зруйновані.