У Генштабі підтвердили, що вдарили по автомосту росіян на Донеччині
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У Генштабі підтвердили, що вдарили по автомосту росіян на Донеччині в районі Новоазовська.
Про це стало відомо з посту Генштабу в телеграмі.
Також 28 червня та в ніч на 29 червня українські військові поцілили у два залізничні мости на Луганщині. Усі три обʼєкти росіяни використовували для військових цілей.
Крім того, Сили оборони били по складу матеріально-технічних засобів росіян у районі Новосвітлівки Луганської області, а також по пунктах управління БпЛА та РЕБ на Запоріжжі та Донеччині.
За словами гауляйтера Новоазовська Василя Овчарова, після ударів міст необхідно або повністю демонтувати, або ж його можна відремонтувати — проте російська компанія «Мостовик», що будує мости, поки не дає відповіді.
Ще у Генштабі розповіли про результати атаки 26 червня. Тоді Україна вдарила по будівлі військового звʼязку у присілку Минаєво Московської області. Одна будівля знищена, ще дві — частково зруйновані.
- Керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко раніше писав, що міст уже був під українськими ударами в ніч з 14 на 15 червня. За його ж даними, росіяни відремонтували міст у 2024 році, щоб збільшити вантажопотік.