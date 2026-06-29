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За червень на узбережжі Чорного моря знайшли 56 мертвих дельфінів, які загинули через бойові дії. Також біля Одеси знайшли контужених китоподібних.

Про це повідомили працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани».

За оцінками фахівців, за 4,5 року повномасштабного вторгнення в Чорному та Азовському морях загинуло близько 100 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів.

У парку наголосили, що екосистема Чорного моря перебуває на межі через війну. Йдеться про вибухи мін, ракетні удари, хімічні забруднення, наслідки підриву Каховської ГЕС та використання гідролокаторів, що шукають підводні військові обʼєкти.

Через усе це популяціям чорноморських китоподібних важко відновлюватися. Найбільше постраждала північно-західна частина Чорного моря.