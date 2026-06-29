У тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині після атаки частково зруйновано міст
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Скриншот з Google Maps
У тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині після нічної атаки українських Сил оборони частково зруйновано міст через річку Грузький Єланчик.
Про це пише російське медіа з посиланням на гауляйтера Новоазовська Василя Овчарова.
За його словами, після ударів міст необхідно або повністю демонтувати, або ж його можна відремонтувати — проте російська компанія «Мостовик», що будує мости, поки не дає відповіді. Він додав, що одна сторона мосту повністю зруйнована, а інша також непридатна для руху (її атакували два тижні тому).
Також Овчаров повідомив, що міст відкритий для пішоходів, проте обмежений для автівок. Обʼїжджати міст, щоб потрапити на інший берега міста, гауляйтер рекомендує через село Гусельщикове.
- Керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко раніше писав, що міст уже був під українськими ударами в ніч з 14 на 15 червня. За його ж даними, росіяни відремонтували міст у 2024 році, щоб збільшити вантажопотік.