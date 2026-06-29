Південна Корея інвестує $518 млрд у виробництво чипів

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Два південнокорейськиї технологічних гіганти — Samsung Electronics та SK Hynix — інвестують $518 млрд у виробництво компʼютерних чипів на південному заході країни.

Про це пише AP News.

Уряд і компанії хочуть розширити інвестиції за межі столиці Сеулу. Компанії обрали саме південно-західний регіон, оскільки там мало промислових центрів і він відстає в економічному розвитку.

Компанії побудують по два заводи кожна в місті Кванджу. Експерти запропонували декілька місць для майбутніх фірм, зокрема й територію військової авіабази, яку хочуть перенести. В уряді кажуть, що потужний потенціал регіону у відновлюваній енергетиці надасть компаніям перевагу у виробництві чипів.

Зараз підприємства повідомили про рекордні прибутки за останній час. Це повʼязано з тим, що стрімко зростають інвестиції в центри обробки даних та іншу інфраструктуру штучного інтелекту — це збільшує попит на мікросхеми памʼяті. Також компанії прогнозують, що попит тільки зростатиме, оскільки технології поширюються на роботів і автономні автівки на базі ШІ.

Урядовці заявили, що запрацює так звана загальнонаціональна система напівпровідників — виробничі центри на південному сході розширять виготовлення компонентів і матеріалів для мікросхем, у місті Чхунчхон їх пакуватимуть, а центри з обробки даних побудують по всій країні.

Що відомо про дефіцит оперативної памʼяті

У 2025 році у світі стався серйозний дефіцит оперативної пам’яті (DRAM). Причиною було зростання потреб центрів обробки даних і ШІ. Внаслідок дефіциту ціни на оперативку та ПК-комплектуючі виросли в 5—10 разів.

Техногігант Nanya Technology Corp на початку березня цього року заявив, що дефіцит мікросхем оперативної памʼяті може тривати до 2028 року.

Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Sony планує перенести презентацію наступної консолі PlayStation на 2028—2029 роки, та припустило, що це пов’язано з дефіцитом оперативки.