У Сумах підприємство постачало росіянам обладнання для АЕС в обхід санкцій — одному з керівників повідомили про підозру

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Національна поліція

Одне з підприємств у Сумах постачало обладнання для російських атомних електростанцій в обхід санкцій. Поліцейські оголосили підозру одному з керівників компанії.

Про це пише Національна поліція України.

За даними слідства, до 24 лютого 2022 року це підприємство співпрацювало з російськими компаніями. Проте після початку повномасштабної війни співпраця стала неможливою. Попри це російські замовники й надалі хотіли отримувати обладнання, про яке домовлялися раніше.

Слідчі ствержують: щоб обійти санкції, до поставок залучили ще одне українське підприємство та дві турецькі компанії. Через них до Росії постачили обладнання майже на 5 млн грн. Росіяни використовували його для Ленінградської, Ростовської, Балаковської та Кольської АЕС.

Поліцейські вже встановили службовців фірми, які вели переговори з РФ. Також правоохоронці вилучили техніку та документи, які підтверджують співпрацю з Росією, а також заарештували нерухоме майно підприємства на понад 13 млн грн.

Одному з керівників повідомили про підозру в співпраці з РФ. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років і конфіскацією майна.