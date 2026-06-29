НАБУ затримало нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних

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Національне антикорупційне бюро затримало чинного народного депутата. Його імені не називають, проте джеререла серед правоохоронців підтвердили «Бабелю», що це нардеп від «Слуги народу» Сергій Кузьміних.

Про деталі справи повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у січні 2022 року Кузьміних через довірену особу одержав 558 тисяч грвень неправомірної вигоди — це 30% суми договору на постачання системи ультразвукової діагностики, який уклала Житомирська лікраня з приватним підприємством. Кошти передали за вплив на посадових осіб лікарні, аби вони визнали саме це підприємство переможцем тендеру.

Крім того, слідчі стверджують, що Кузьміних гарантував, що в майбутньому за такий самий відкат він забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання. Загальна сума цих договір — понад 38 мільйонів гривень.

Дії депутата кваліфікують як зловживання впливом. Йому загрожує штраф або від 2 до 5 років тюрми.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про затримання, оскільки протягом чотирьох років нардеп систематично не зʼявлявся на судові засідання. Окремі неявки він пояснював закордонними службовими відрядженнями — останнє до Іспанії.

САП подала клопотання, щоб ВАКС змінив запобіжний захід на тримання під вартою без альтернативи у вигляді застави. Суд розглядатиме це сьогодні, 29 червня об 11:00.