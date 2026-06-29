Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Скільки збила ППО
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У ніч на 29 червня росіяни атакували Україну 108 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Українська ППО знешкодила 88 дронів на півночі, півдні та сході країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Російська армія атакувала Україну з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупованих територій Донецької області та з Чауди і Гвардійського з окупованого Криму.
25 дронів влучили в 11 місцях, ще в чотирьох — впали уламки.
Автор: Христина Піцуряк