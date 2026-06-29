Європа бʼє температурні рекорди. У Франції за три дні зафіксували тисячу смертей від спеки

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Служба охорони здоровʼя Франції повідомила, що 24—26 червня на піку рекордної хвилі спеки в країні зафіксували близько тисячі додаткових смертей. А вихідними 27—28 червня в кількох країнах сталися нові температурні рекорди.

Ці дані зібрало Associated Press.

Німеччина встановлювала температурні рекорди три дні поспіль. У громаді Найсемюнде поблизу кордону з Польщею зафіксували +41,7 °C. У Чехії в найспекотніший день в історії зафіксували 28 червня +41,9 °C. Попередній рекорд був напередодні — 27 червня зафіксували +40,9 °C.

У новому дослідженні спільноти вчених World Weather Attribution йдеться, що рекордні спека і вологість у Європі були б неможоивим без зміни клімату. Така спека була неможлива 50 років тому, а зараз її ймовірність у 200 разів вища, ніж 20 років тому.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус повідомив, що Європа — частина світу, що нагрівається найшвидше — вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.