Командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова знайшли мертвим. Обставини смерті розслідують

Новини

Скриншот з відео 154 ОМБр у TikTok

У неділю, 28 червня, без ознак життя знайшли командира 154 окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Обставини смерті полковника поки невідомі. Правоохоронці проводять слідчі дії, призначено службове розслідування.

Попередньо, ознак насильства на тілі Кононнікова не виявили. Остаточні висновки зроблять за результатами розслідування.

«Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу», — написали в ОК «Південь» і додали, що всебічно сприяють роботі правоохоронних органів.