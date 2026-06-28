Росіяни атакували Україну вісьмома ракетами та 142 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

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У ніч проти 28 червня росіяни атакували Україну вісьмома ракетами та 142 ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Росія атакувала двома протикорабельними ракетами «Циркон», або «Онікс» із Курської області, шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» із Брянської області.

Також росіяни вдарили 142 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» з напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія); тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила одну протикорабельну ракету «Циркон», або «Онікс», шість балістичних ракет «Іскандер-М/С-400» та 125 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ракета і 14 ударних БпЛА влучили в 11 місцях, також впали збиті (уламки) в 13 місцях.

На Дніпропетровщині через російські удари по АЗС у Дніпровському та Самарівському районах постраждали дві людини. Виникли пожежі, пошкоджені автомобілі, повідомили в ДСНС.

Крім того, в Нікопольському районі під прицілом ворога були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська міська та Покровська сільська громади. Внаслідок обстрілів виникла пожежа у будівлі спортивної школи. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

У Києві під час балістичної атаки спалахнули пожежі біля житлового будинку та СТО. Також загорілася нежитлова будівля у Дарницькому районі. Одна людина постраждала, повідомив мер Києва Віталій Кличко.