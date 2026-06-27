Axios: На саміті G7 Трамп був розчаровваний Путіним. Казав про тиск на РФ і відмову від російських вимог про Донеччину

Новини

Getty Images / «Бабель»

Під час саміту G7, що відбувся 15—17 червня у Франції, президент США Дональд Трамп висловив розчарування Путіним і натякнув, що може відмовитися від «домовленостей Анкориджу».

Про це пише Axios з посиланням на двох чиновників.

За ними, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в серпні 2025 року США погоджувались з вимогами Росії контролювати усю Донеччину за будь-якої мирної угоди. Офіційно про існування домовленостей США ніколи не заявляли.

24 червня помічник Путіна Юрій Ушаков, голова МЗС Сергій Лавров і його заступник Сергій Рябков заявили, що США зрадили «дух Анкориджу». Після зустрічі на Алясці росіяни вважали, що Вашингтон готовий підтримати їхню вимогу про Донеччину. Після цього держсекретар Марко Рубіо заявив, що на Алясці не було ніяких домовленостей: сторони озвучили пропозиції, але не досягли жодних угод, «інакше війна б уже закінчилась».

Одне джерело Axios сказало, що на саміті G7 Трамп казав про тиск на Росію, проте інші лідери не вірять, що він насправді щось із цим зробить.