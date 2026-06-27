Україна вперше стягнула з хакерів криптовалюту й передала її державі. Йдеться про понад 372 млн гривень

Новини

Україна вперше в історії стягнула з хакерів криптовалюту й передала її державі — понад 372 млн грн спрямували в управління АРМА.

Про це пише генпрокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про 8,3 млн USDT цифрових активів, які були на криптогаманцях члена міжнародного хакерського угруповання. Слідчі стверджують, що кібершахраї атакували людей і компанії в європейських країнах і Сполучених Штатах. Далі вони вимагали викуп за конфіденційну інформацію. Кошти легалізовували в Україні — купували нерухомість, автівки та інше майно.

Орієнтовні збитки становлять понад $100 млн. Під час розслідування затримали чотирьох учасників хакерського угруповання (серед них — організатор) — усі перебувають під вартою.

Також вдалося заарештувати активи на понад $11,1 млн — будинки, квартири, автівки, $1 млн та віртуальні активи на понад $8,3 млн.