Бескрестнов: Вимкнення ретрансляторів у Білорусі не зупинить атак росіян, але ускладнить їх

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«Бабель»

Після вимкнення ретрансляторів у Білорусі російські атаки безпілотниками не припиняться, однак військові РФ втратять можливість керувати ними в режимі реального часу.

Про це сказав радник міністра оборони Сергій Бескрестнов («Флеш») у інтервʼю «Суспільному».

За словами Бескрестнова, після вимкнення ретрансляторів Росія зможе запускати дрони лише за заздалегідь запрограмованими GPS-координатами. Водночас росіяни не зможуть дистанційно змінювати маршрут безпілотників, шукати українську ППО та визначати безпечні маршрути для нових атак онлайн.

Флеш каже, що Росія ще восени 2025 року встановила в Білорусі чотири ретранслятори, які дозволяли керувати дронами типу Shahed і «Гербера» по радіоканалу. Вони забезпечували звʼязок для атак на Київ і західні області України, куди сигнал із території Росії не діставав.

Бескрестнов розповів, що Україна раніше вже знищувала цю мережу, після чого вона певний час не працювала. Згодом росіяни відновили ретранслятори, і їхню роботу знову зафіксували під час масованих атак на захід України.

За словами радника міністра оборони, повторно встановити обладнання можна за короткий час. Якщо Росія знову розгорне таку мережу, Україна намагатиметься виявити й знищити ці обʼєкти.

Крім того, Флеш заявив, що один ретранслятор допомагає керувати на відстані до 200 км. Це може бути будь-яка вежа, на якій встановлюють підключений до інтернету прийомопередавач і антену в напрямку України.

Бескрестнов також повідомив, що російські дрони оснащені модемами із SIM-картками російського оператора. Під час польотів поблизу кордону вони можуть підключатися до мереж білоруських мобільних операторів і передавати дані з території України.

За його словами, білоруські оператори можуть обмежити роботу таких SIM-карток, однак поки цього не зробили. Росіяни користуються ретрансляторами, бо найкоротша до Києва дистанція для радіокерування з території РФ — 210 км, а з Білорусі — 140 км.