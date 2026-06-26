Україна ввела санкції проти 67 колаборантів та організацій — вони працюють на Росію на тимчасово окупованих територіях

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Президент Володимир Зеленський підписав укази та ввів санкції проти 67 колаборантів та організацій — вони причетні до викрадення українських дітей і працюють на Росію на тимчасово окупованих територіях. Також Зеленський продовжив санкції проти компаній та їхніх власників, які причетні до російського ВПК.

Про це йдеться в указах № 501/2026 та № 502/2026

Санкції застосували проти міністрів, депутатів та суддів, які діють на тимчасово окупованих територіях, серед них — директорка дитсадка Раїса Прилипко, яка викрадала дітей з Донеччини та перевозила їх до Росії. Ще у списку Микола Андрос, який під час окупації Мелітополя став керівником лікарні та облаштував її для російських військ.

Ще під обмеженнями — Ольга Барановська, яка очолила Великі Лепетихи (Херсонщина) та Світлана Ястремська, яка керувала «Управлінням праці та соцполітики» на Херсонщині під час окупації.

«Також — керівник агрофірми «Мир» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини», — написали у заяві.

Ще Україна продовжила санкції проти компаній та їхніх засновників, які виготовляють та модернізують вогнепальну зброю, виробляють дрони та займаються метеорологічним й інформаційно-технічним забезпеченням російської авіації («Спец Гідро Сервіс», «Технології автоматизації і програмування», «Торговий дім» та «Головний центр інформаційних технологій та метеорологічного обслуговування авіації Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища»).

Україна передасть усю інформацію міжнародним партнерам для синхронізації санкцій у різних юрисдикціях.