Про віслюка зі «Шрека» знімуть окремий фільм. Уже відома дата релізу

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Балакучий і надміру емоційний герой серії мультфільмів «Шрек» — Віслюк — стане головним персонажем окремого фільму. Кіностудії Universal та DreamWorks запланували премʼєру спінофу на 30 червня 2028 року.

Про це повідомляє Variety.

Новий фільм так і називатиметься — «Віслюк» (Donkey). Він розповість історію походження культового персонажа мультфільму «Шрек».

DreamWorks

Озвучуватиме Віслюка відомий американський актор Едді Мерфі. Режисером стрічки став Чарлі Бін, відомий за роботою над фільмом «Lego Ніндзяго» та кіноадаптацією мультфільму «Леді та Блудько».

Продюсеркою буде Ребекка Гантлі — вона створювала анімаційні фільми «Кунг-фу Панда 4» та «Поганці». А співрежисером виступить Метт Флінн, який працював над стрічками «Дикий робот», «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання» та «Поганці 2».

Паралельно Universal і DreamWorks готують і продовження основної історії «Шрека». За рік до релізу «Віслюка», влітку 2027 року, в кінотеатрах вийде фільм «Шрек 5».

До своїх ролей повернуться Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Віслюк) і Камерон Діас (Фіона), а також до акторського складу приєднається Зендея. Режисерами «Шрека 5» стануть ветерани франшизи Конрад Вернон і Волт Дорн.