На фронті загинув колишній продюсер американського телеканалу ABC Максим Осередчук

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ABC News

На фронті загинув український військовий і колишній продюсер американського телеканалу ABC News Максим Осередчук.

Про це повідомила редакція ABC News.

Максим долучився до лав ЗСУ кілька місяців тому. Служив у 34 окремій бригаді морської піхоти. Військовий загинув унаслідок атаки російського дрона 25 червня.

Чоловіку було 30 років. У нього залишилися дружина і 9-місячна донька.

Максим Осередчук долучився до команди ABC News у лютому 2022 року. Він супроводжував кореспондентів телеканалу по всій Україні, зокрема на лінії фронту, та відповідав за їхню безпеку під час роботи.

«У найважчі часи, коли його країна була під атакою, Макс швидко став улюбленим і невід’ємним членом команди ABC News, ведучи репортажі з епіцентру однієї з найруйнівніших воєн у сучасній історії», — кажуть у редакції каналу.

«Його знання доріг, особливо в найнебезпечніших районах сходу України, а також його почуття гумору та спокійна манера поведінки робили його незамінною частиною будь-якого успішного завдання», — згадують про Максима в ABC News.

Після того як Максим пішов з ABC News, він працював фіксером і водієм у New York Times, часто бував у найнебезпечніших районах на лінії фронту.

Попри роботу в новій редакції та згодом службу у війську, Максим підтримував зв’язок зі своїми колегами з ABC News: «Він ділився своїми історіями та цікавився долею друзів, розкиданих по всьому світу, завжди з добротою, теплотою та властивим йому почуттям гумору».

ABC News