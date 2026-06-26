ЄС запропонував продовжити захист для українців на рік, але не давати його військовозобов’язаним

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Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити термін дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців, але не давати захист військовозобовʼязаним чоловікам.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомив єврокомісар з внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер.

«Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист ще на один додатковий рік. [...] Пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не даватиметься новоприбулим, яким не дозволено виїжджати з України у зв’язку з військовими зобов’язаннями», — заявив Бруннер.

Він додав, що термін дії Директиви пропонують продовжити до 4 березня 2028 року.

«Це те, що нас просила зробити Україна, і ми це робимо. Також це відображає дискусії з країнами-членами, особливо тими, які прийняли найбільшу кількість українських біженців», — наголосив Бруннер.

Водночас Бруннер заявив про запуск пілотного проєкту, який має сприяти поверненню українців на батьківщину. За його словами, йдеться як про тих, хто планує повернутися зараз, так і тих, хто може зробити це після створення необхідних умов.

Пропозицію продовжити захист, але не для військовозобовʼязаних, винесли на розгляд Ради ЄС. Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті закликав європейські країни не поспішати з передчасним згортанням тимчасового захисту і програм підтримки українців.

О’Флаєрті зазначив, що обмеження тимчасового захисту для деяких категорій біженців суперечить принципам прав людини. Він наголосив, що наразі «жоден регіон України не може вважатися безпечним» через регулярні обстріли навіть західних міст, а рівень втрат серед мирного населення за минулий і поточний роки став найбільшим з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Що таке програма тимчасового захисту ЄС

Програма тимчасового захисту ЄС (Temporary Protection Directive, TPD) — це спеціальний механізм, який дозволяє людям, що масово тікають від війни або іншої великої кризи, швидко отримати право легально жити в країнах Євросоюзу в обхід довгої процедури надання притулку.

Для українців її вперше активували в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії. Ця директива існувала з 2001 року (її запустили після конфліктів у тодішній Югославії), але жодного разу не застосовувалася.

Що дає тимчасовий захист:

право легально проживати в країні ЄС;

доступ до ринку праці;

медичну допомогу;

соціальну підтримку;

доступ дітей до освіти;

можливість орендувати житло та користуватися іншими державними послугами.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше їх було в Німеччині (1,27 млн), Польщі (961 405) та Чехії (379 820).