У Венесуелі кількість загиблих через землетруси зросла до 164, поранених — близько тисячі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 164. Ще приблизно 1 000 — постраждали.
Такі оновлені дані наводить виконувачка обовʼязків президента країни Делсі Родрігес, передає AP.
Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, що сталися вночі 25 червня, стали одними з найсильніших у Венесуелі за понад століття.
Найбільше постраждав штат Ла-Гуайра — туди влада зараз перекидає рятувальні команди з інших частин країни. Під завалами будинків ще шукають людей.
Також через землетрус пошкоджений головний аеропорт Венесуели, його закрили. А частина столиці Каракасу залишилася без електроенергії.
- У 1967 році у Венесуелі також стався потужний землетрус — тоді загинули приблизно 240 людей, щонайменше 1 500 — постраждали.