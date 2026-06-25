Норвезька гуманітарна організація призупиняє розмінування в Україні після загибелі своїх співробітників на Херсонщині

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The Washington Post

Норвезька гуманітарна організація Norwegian People’s Aid (NPA) призупиняє операції з розмінування на території України після загибелі двох своїх співробітників на Херсонщині 24 червня.

Про це повідомили на сайті організації.

Унаслідок російського обстрілу села Новопетрівка загинули двоє працівників місії NPA, ще четверо постраждали. Один з них у важкому стані. Як загиблі, так і поранені — громадяни України.

В організації з посиланням на Херсонську ОВА зазначають, що російські війська вдарили ракетою «Іскандер».

NPA займається розмінуванням в Україні з 2022 року і є однією з десяти найбільших гуманітарних організацій в країні. Тепер організація призупинила роботу з міркувань безпеки.

«Ця атака показує, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником під час війни. На жаль, це частина тривожної тенденції: гуманітарні організації, такі як наша, захищені міжнародним правом, але стають мішенню все частіше. Зрештою, це впливає на цивільне населення, яке залежить від нашої допомоги», — заявив генеральний секретар організації Раймонд Йохансен.