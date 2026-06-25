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Мінфін США звільнив з-під санкцій 7 росіян. Хто вони

Автор:
Ольга Березюк
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Міністерство фінансів США виключило з санкційних списків сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Рішення ухвалили стосовно списків громадян особливих категорій та заборонених людей (SDN) — такі санкції передбачають заморозку будь-яких активів, ізоляцію від доларової системи та заборону на ведення бізнесу.

Серед тих, з кого зняли санкції:

Крім того, з-під санкції виключили два російських судна — «Геннадій Єгоров» і «В’ячеслав Аршинов», а також дві турецькі компанії — виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройовій промисловості, і компанію Dein Danismanlik Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi.