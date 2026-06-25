Мінфін США звільнив з-під санкцій 7 росіян. Хто вони

Новини

Міністерство фінансів США виключило з санкційних списків сімох громадян Росії, два російські судна та дві турецькі компанії.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

Рішення ухвалили стосовно списків громадян особливих категорій та заборонених людей (SDN) — такі санкції передбачають заморозку будь-яких активів, ізоляцію від доларової системи та заборону на ведення бізнесу.

Серед тих, з кого зняли санкції:

Іван Потанін — син олігарха Володимира Потаніна, глава холдингу «Інтеррос» і президент «Норильського нікелю»;

Герман Білоус — заступник голови правління АТ АКБ «Новікомбанк»;

Ірина Кремлева — член правління ПАТ Банк «ФК Відкриття»;

Михайло Клюкін — член правління ПАТ «Совкомбанк».

Віктор Ніколаєв — член правління ПАТ Банк «ФК Відкриття»;

Надія Черкасова — член правління ПАТ Банк «ФК Відкриття»;

Максим Смірнов — громадянин РФ.

Крім того, з-під санкції виключили два російських судна — «Геннадій Єгоров» і «В’ячеслав Аршинов», а також дві турецькі компанії — виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройовій промисловості, і компанію Dein Danismanlik Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi.