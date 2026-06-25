Росіяни вночі атакували Україну балістичною ракетою та 90 БпЛА. Скільки дронів знешкодила ППО (оновлено)

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Олег Григоров / Telegram

Російська армія в ніч проти 25 червня атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 90 БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 83 дрони.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували з таких напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське та Донецьк.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», — написали у Повітряних силах.

Балістична ракета та шість дронів влучили на семи локаціях, а уламки впали у девʼяти місцях.

Зокрема, на Сумщині під ударом була АЗС — постраждали четверо людей.

У Запоріжжі російські війська також атакували АЗС, а на Полтавщині вдарили по підприємству.

На Харківщині під ударом був Богодухів — там спалахнула пожежа. Також пошкоджено будинок та лінію електропередач.