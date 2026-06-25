У Венесуелі сталося два землетруси — загинули щонайменше 32 людини
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- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
У Венесуелі сталося два потужних землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Через це загинули щонайменше 32 людини.
Про це пише Reuters.
Також відомо про 700 поранених. Через землетруси руйнування відбулися у Меріді та столиці Каракасі. Також у столиці пошкоджено аеропорт.
Водночас тимчасова виконувачка обовʼязків президента Делсі Родрігес сказала, що інформація про жертв через землетруси не включає постраждалих у місті Ла-Гуайра. За даними Геологічної служби США, кількість жертв може сягнути 10 000.
Дональд Трамп написав, що США готові допомогти Венесуелі і він доручив уряду підготуватися до цього.
- У 1967 році в Каракасі також стався землетрус — тоді обвалилися багатоповерхівки та загинули приблизно 240 людей. Також тоді було поранено щонайменше 1 500 людей.