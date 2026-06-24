Ілон Маск більше не трильйонер — акції SpaceX та Tesla впали

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Американський підприємець Ілон Маск втратив статус доларового трильйонера через те, що акції SpaceX та Tesla впали.

Про це пише Business Insider.

Аналітики Індексу мільярдерів Bloomberg зараз оцінюють його капітал у $957 млрд. Усе тому, що за останній тиждень акції SpaceX втратили понад 30% вартості — з $225 за акцію 16 червня до приблизно $156 на закритті торгів 24 червня. Водночас знизилася й вартість акцій Tesla.

Додатковий тиск на акції спричинили фінансові показники компанії. SpaceX завершила 2025 рік зі збитком у $4,9 млрд. Водночас її ШІ-підрозділ за рік витратив $12,7 млрд на капітальні інвестиції.

На цьому тлі частина аналітиків почала ставити під сумнів високу ринкову оцінку компанії та її амбітні плани — від створення дата-центрів у космосі до польотів людей на Марс.

Попри це SpaceX залишається головним активом Маска. За даними Bloomberg, його частка в компанії оцінюється у $744 млрд і становить майже 80% статків бізнесмена. Якщо акції SpaceX знову почнуть дорожчати, Маск може швидко повернути собі статус трильйонера.