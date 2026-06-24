Росія скаржиться, що Штати не дотримують «духу Анкориджу»

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Росія звинуватила США в тому, що ті не виконали «домовленостей», яких, за словами Москви, досягли Путін і президент Штатів Дональд Трамп на саміті в Алясці в серпні минулого року.

Про це пише Reuters.

Відтоді як Трамп минулого року почав намагатися завершити війну в Україні, Кремль неодноразово дякував йому за ці зусилля. Після саміту на Алясці російська сторона часто згадувала «дух Анкориджу». На думку аналітиків, під цим мається на увазі переконання Москви, що Трамп прихильно ставиться до її ключової вимоги: щоб Україна відмовилася від усього Донбасу в обмін на заморозку лінії фронту на інших ділянках.

США не пояснювали, чи досягнули тоді сторони конкретних домовленостей. Багато союзників також сумнівалися, що Трамп чогось досяг, влаштувавши Путіну теплий прийом.

Втім уже за місяць після саміту Трамп у властивій йому манері змінив риторику й припустив, що Україна може повернути всі території, захоплені Росією. Після цього в Москві почали відкрито висловлювати розчарування.

За три дні одразу троє високопосадовців РФ заявили, не наводячи деталей, що Вашингтон не виконав своїх зобов’язань.

21 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що лише одна сторона залишилася відданою досягнутим домовленостям, тоді як інша, «як тепер виявляється, не змогла повністю виконати свою частину».

23 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров припустив, що саміт міг бути американською «хитрістю, щоб виграти час для переозброєння київського режиму».

Його заступник Сергій Рябков також звинуватив США у відході від «фундаментальних домовленостей», досягнутих на Алясці. Водночас, за його словами, діалог із Вашингтоном триватиме.

Крім того, за словами Рябкова, політика США дедалі більше наближається до «найбільш затятих антиросійських підходів», яких дотримуються найближчі європейські союзники Вашингтону — Велика Британія та Франція.