Представники ЄС і «Талібану» вперше зустрілись у Брюсселі

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Getty Images / «Бабель»

Делегація афганських талібів 23 червня вперше зустрілася в Брюсселі з представниками Європейського Союзу.

Про це пише Reuters та Euronews.

Правозахисники засудили цю зустріч і назвали її «спробою легітимізації ісламістів», проте в ЄС назвали це кроком, щоб спростити процедуру «репатріації» людей, яким відмовили надати притулок.

Протест активіста Amnesty International навпроти будівлі Єврокомісії. Getty Images / «Бабель»

Речник Європейської комісії повідомив, що на зустрічі були представники Єврокомісії та 15 держав-членів ЄС. В ООН зазначили, що ця зустріч може мати небезпечні наслідки: афганців будуть висилати з ЄС на батьківщину, де їх може переслідувати «Талібан».

На засіданні співголовувала Швеція — одна з країн, де живе найбільше афганців серед інших країн ЄС. У Єврокомісії уточнили, що обговорювали те, щоб повернути нелегальних афганських мігрантів, «які вчинили тяжкі злочини або становлять загрозу безпеці».

У запрошенні до «Талібану», з яким ознайомилися журналісти Euronews, повідомили лише про «громадян Афганістану, які не мають права перебувати в ЄС», без згадки про кримінальні дії.

За даними Євростату, із 14 270 громадян Афганістану, які у перші дев’ять місяців 2025 року повинні були покинути територію ЄС, депортували лише 340 людей — лише 2%.