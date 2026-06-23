Представники ЄС і «Талібану» вперше зустрілись у Брюсселі
- Автор:
- Олександр Булін
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Getty Images / «Бабель»
Делегація афганських талібів 23 червня вперше зустрілася в Брюсселі з представниками Європейського Союзу.
Про це пише Reuters та Euronews.
Правозахисники засудили цю зустріч і назвали її «спробою легітимізації ісламістів», проте в ЄС назвали це кроком, щоб спростити процедуру «репатріації» людей, яким відмовили надати притулок.
Речник Європейської комісії повідомив, що на зустрічі були представники Єврокомісії та 15 держав-членів ЄС. В ООН зазначили, що ця зустріч може мати небезпечні наслідки: афганців будуть висилати з ЄС на батьківщину, де їх може переслідувати «Талібан».
На засіданні співголовувала Швеція — одна з країн, де живе найбільше афганців серед інших країн ЄС. У Єврокомісії уточнили, що обговорювали те, щоб повернути нелегальних афганських мігрантів, «які вчинили тяжкі злочини або становлять загрозу безпеці».
У запрошенні до «Талібану», з яким ознайомилися журналісти Euronews, повідомили лише про «громадян Афганістану, які не мають права перебувати в ЄС», без згадки про кримінальні дії.
За даними Євростату, із 14 270 громадян Афганістану, які у перші дев’ять місяців 2025 року повинні були покинути територію ЄС, депортували лише 340 людей — лише 2%.
- Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово вводити численні обмеження. В основному вони стосуються жінок. Зокрема, «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах і наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.
- ЄС не визнає «Талібан» законним урядом країни й натомість обрав політику так званої «оперативнну взаємодії» — діалог щодо гуманітарної допомоги та депортації афганців.