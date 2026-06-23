Президент Чехії подав позов проти уряду — його не включили до складу делегації на саміт НАТО

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Президент Чехії Петр Павел подав до суду через рішення уряду країни не включати його до складу національної делегації на саміті НАТО, який відбудеться в Анкарі 7—8 липня.

Про це він сказав під час свого звернення в X.

Він розповів, що подав позов про компетенцію до Конституційного суду, щоб уточнити повноваження президента та уряду для представництва країни за кордоном. Павел вважає, що його виключення з делегації є «безпрецедентним і вкрай невдалим кроком».

Павел уточнив, що президенти країни очолювали національну делегацію на 19 із 20 минулих самітів НАТО. Єдиний виняток стався через стан здоров’я президента.

Politico зазначає, що суд має розглянути цей позов на засіданні 24 червня.

Напередодні, 22 червня, прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що президент не може долучитися до делегації на наступному саміті НАТО. Він стверджує, що цей саміт буде «не надто приємним для країни». Як очікується, на цій зустрічі прем’єр Чехії планує оголосити про скорочення оборонних витрат до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. Водночас Павел раніше виступив проти цих скорочень і назвав їх «безвідповідальними».

Авторка: Христина Піцуряк