Bloomberg: Росія створює мережу фейкових сайтів для впливу на чат-боти зі штучним інтелектом

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Повʼязані з Кремлем структури створюють мережі сайтів із дезінформацією, щоб впливати на алгоритми пошукових систем і чат-ботів зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на внутрішні документи російського «Агентства соціального проєктування» (SDA).

Bloomberg отримало 73 внутрішніх документи SDA за 2023—2026 роки. З них випливає, що «Проєкт 2026» передбачає запуск сайтів, які імітують енциклопедії, медіа та аналітичні центри. Це робиться для того, щоб просувати російські наративи в пошукових системах та мовних моделях.

Зокрема, йдеться про запуск ресурсів, схожих на Вікіпедію, зокрема для Вірменії. На таких сайтах планували публікувати проросійські матеріали та маніпулятивну інформацію про місцевих політиків, включно з премʼєр-міністром Ніколом Пашиняном. Щонайменше три таких ресурси вже заблокували.

Інша кампанія була спрямована на Німеччину. Її учасники планували створити близько 200 тисяч вебсторінок і регулярно оновлювати контент, аби просувати потрібні наративи в пошуковій системі та штучному інтелекті.

У документах також згадується участь SDA в кампаніях російської мережі Storm-1516. Зокрема, агентство відстежувало поширення фейку про купівлю матірʼю президента Володимира Зеленського двох квартир у дубайському хмарочосі Бурдж-Халіфа. За оцінками авторів документів, ця історія зібрала близько 86 млн переглядів.