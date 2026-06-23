Лідер невизнаної Південної Осетії залишає посаду, щоб стати радником Путіна

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Лідер невизнаної Південної Осетії Алан Гаглоєв оголосив про відставку. Тепер він буде працювати радником Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Його відставку вже схвалив парламент невизнаної Південної Осетії. Обовʼязки глави регіону до проведення дострокових виборів виконуватиме премʼєр Марат Камболов.

Марат Камболов уродженець Північної Осетії. В російському уряді обіймав посаду віцеміністра освіти, а з 2021 до 2025 був віцепрезидентом Інституту Курчатова.

Гаглоєв заявив, що на новій посаді працюватиме над реалізацією угоди між невизнаної Південною Осетією та Росією, яку підписали торік. За його словами, документ має наблизити «заповітну мрію» про вхід регіону до складу Росії.

Алан Гаглоєв очолював регіон із 2022 року. Під час його перебування на посаді Південна Осетія поглиблювала співпрацю з Росією, зокрема в економічній та безпековій сферах.

Південна Осетія, Абхазія та Росія

Південна Осетія та Абхазія до розпаду СРСР входили до складу Грузинської РСР як автономні території. У 1992 році Абхазія заявила про вихід зі складу Грузії та проголосила незалежність. Опісля почалися бойові дії між грузинськими підрозділами та сепаратистами, яких підтримувала Росія.

У 1993 році війна завершилася поразкою Грузії, і регіон фактично вийшов з-під її контролю. Південна Осетія також рухалася в бік відокремлення. Це призвело до збройних сутичок із грузинськими силами, які намагалися зберегти контроль над територією.

У 2008 році під час війни між Росією та Грузією Москва взяла під контроль ключові частини цих регіонів і після завершення бойових дій визнала їхню незалежність. Відтоді Абхазія та Південна Осетія існують як самопроголошені держави під значним впливом Росії. Більшість країн у світі не визнають їх.