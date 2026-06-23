Росіяни атакували Україну 135 БпЛА. Як відпрацювала ППО

Новини

Іван Федоров / Telegram

У ніч на 23 червня росіяни атакували Україну 135 дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія била з таких напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово.

Повітряний напад на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи. ППО знешкодила 118 російських БпЛА різних типів.

Водночас 13 дронів влучили на 11 локаціях, а уламки впали ще у трьох місцях.

Зокрема, під ударом були Запоріжжя та область — поранено сімох людей. Також пошкодженко будинки, АЗС та автівки. Спалахнули пожежі.