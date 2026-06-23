Росіяни намагаються оточити Костянтинівку і перетворюють на руїни Словʼянськ і Краматорськ. Світові медіа про війну 22 червня

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«Бабель»

Російські війська просочилися до Костянтинівки і зараз намагаються її оточити, йдеться в матеріалі BBC. За словами українських військових, що зараз обороняють район Костянтинівки, усе місто фактично перебуває в сірій зоні — так називають територію, яку жодна зі сторін більше не контролює. «Вони проникають у райони за нашими спинами, і в міських умовах вибити їх звідти надзвичайно важко», — каже український пілот дрона на умовах анонімності. Росія заявляє, що її війська активно просуваються в південно-західній частині Костянтинівки, де нібито оточили кілька підрозділів українських бригад. Командир 19 корпусу ЗСУ бригадний генерал Олександр Бакулін, який координує оборону цього району, заперечує цю інформацію в коментарі BBC. Він каже, що ситуація на напрямку залишається контрольованою. Водночас, за його словами, в самому місті перебувають близько 130 російських військових.

На тлі посилення російського наступу тисячі цивільних змушені евакуюватися зі Словʼянська та Краматорська, розповідає The New York Times. Хоча Росія поки що не може захопити обидва міста, її війська підійшли достатньо близько, щоб масовано обстрілювати міста керованими авіабомбами та дронами-камікадзе. Олена, якій 71 рік, сиділа в евакуаційному центрі й чекала, щоб виїхати далі на захід. Вона розповіла, що її рідна Миколаївка вже горить — її «стерли з життя» удари. «Усе розбили, і це ще навіть не кінець», — хрипко сказала вона в коментарі журналістам NYT і поплескала себе по грудях, ніби намагалася втихомирити серце, яке шалено калатало. Старший лейтенант Вадим Кострицький, який командує підрозділом у 30 механізованій бригаді ЗСУ, зазначив, що російські війська хочуть перекрити логістичні шляхи та силою змусити Краматорськ і Словʼянськ здатися. За його словами, Краматорськ уже «згасає» на очах і порожніє після кожного прильоту, оскільки Росія тепер більше намагається просто «нищити житлові квартали» в обох містах.

Видання описує, як одного ранку в евакуаційному центрі безсило опустився на стілець 75-річний Юрій Тарасов. Напередодні вночі російський удар ущент зруйнував його дім у Миколаївці. «Будинків немає, жодного цілого не залишилося», — без упину повторював він, спираючись рукою на сумку, куди, схоже, поспіхом кинув перше, що потрапило під руку: планшет, майки, білизну, таблетницю та маленьку болгарку. «Я навіть взутися не встиг», — плакав чоловік. Він так і не зміг забрати із собою собаку Пальму та двох котів. Юрій щойно почав розповідати, якою розумною була Пальма, як його перервала сирена повітряної тривоги — на місто летіли керовані авіабомби. Спираючись на милицю, Тарасов пошкандибав до укриття, де сів на синій пластиковий стілець і просто занімів, дивлячись у порожнечу, пише NYT.

Сьогодні провідні світові медіа активно пишуть і про масштабну операцію України з логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму. Журналісти видань Le Monde, The Guardian та The Times зазначають, що завдяки масованим атакам нового покоління дронів зі штучним інтелектом Силам оборони поступово вдається перекрити ключові шляхи постачання російської армії.

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