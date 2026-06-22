Росіяни били по Сумщині, Херсонщині та Дніпропетровщині — є загиблий та поранені

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ДСНС Сумщини

Російська армія протягом дня била по Сумщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Внаслідок російських атак є загиблий та поранені.

«Бабель» знає головне про наслідки ударів.

У Білопіллі та Глухові на Сумщині постраждала людина. Спалахнули пожежі, їх ліквідували.

На Херсонщині під ударом були Херсон і Молодецьке — поранено чотирьох людей. Пошкоджено будинки, багатоповерхівки, навчальні заклади, адмінбудівлі та автівки.

Одна людина загинула, ще девʼятеро отримали травми — такі наслідки атак на Дніпропетровщину. Також пошкоджено пошту, АЗС, будинки, багатоповерхівки, автівки та школу. Спалахнули пожежі.

Дрон влучив біля багатоповерхівки в Харкові — постраждала жінка.