Зеленський підписав зміни до держбюджету — видатки на оборону зростуть на півтора трильйона гривень
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- Олександр Булін
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 15224, який вносить зміни до державного бюджету.
Про це відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.
18 червня цей законопроєкт розблокував парламент — нардепи відхилили сім проєктів постанов, які пропонували скасувати ухвалений проєкт.
Які зміни вніс законопроєкт у бюджет
Законопроєкт № 15224 збільшив цьогорічний державний бюджет України коштом європейської позики, яку депутати ратифікували в кінці травня.
Законопроєкт передбачає, що доходи держбюджету зростуть на 2,29 трлн грн, видатки — на оборону 1,64 трлн грн. Раніше доходи бюджету-2026 були у розмірі 2,9 трлн грн, видатки — 4,76 трлн.
Завдяки значному обсягу очікуваної зовнішньої підтримки дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 млрд грн — з 18,5% до 12,1% ВВП.
Після внесення змін видатки на безпеку та оборону становитимуть рекордні 4,4 трлн грн. Ще 2,3 трлн грн підуть на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на зарплату військовим.
- У 2026 році Україна очікує отримати €45 млрд фінансової допомоги в межах кредиту ЄС, з яких €31,8 млрд підуть на оборону, а €13,2 млрд — на покриття бюджетного дефіциту. Перший транш очікується в червні.