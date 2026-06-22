У Європі вже є перші смерті від спеки, температура перевалила за +40 °C. Чого чекати Україні

Новини

У Європі зафіксували перші смерті через спеку — жінка і двоє чоловіків померли в неділю у своїх будинках у передмісті Бордо (Франція).

Про це пишуть Reuters та RFI.

Бордо розташований в одному із 49 департаментів Франції, де оголосили червоний рівень небезпеки через екстремальну спеку. Очікується, що в найближчі дні температура там досягне +43°C. Ще в 40 департаментах — помаранчевим рівнем тривоги 2-го рівня, зазначає The Guardian.

У понеділок по всій Франції через спеку закрили понад 800 шкіл, а ще 1 800 перенесли заняття, щоб учні могли піти додому раніше. Кожен десятий регіональний поїзд в околицях Парижа скасували через побоювання щодо стану рухомого складу та колій.

Французькі синоптики стверджують, що нинішня спека може виявитися такою самою серйозною, як та, що забрала життя майже 15 000 людей у ​​Франції в серпні 2003 року.

В Іспанії державна метеорологічна служба Aemet оголосила червоний рівень небезпеки для Країни Басків, що розташована на півночі країни, де зазвичай прохолодніше. У деяких районах температура, за прогнозами, сягне +44°C. Через спеку в Мадриді скасували показ матчу чемпіонату світу з футболу між Іспанією та Саудівською Аравією просто неба.

У Німеччині організатори призупинили фінал тенісного турніру Berlin Open та виселили всіх з місця проведення заходу через сильні грози, оскільки температура в столиці Німеччини протягом вихідних перевищила +30°C.

Аномальну спеку прогнозують і в Бельгії, де в неділю температура вже перевищила +30°C. Синоптики кажуть, що там буде «найспекотніше за всю історію спостережень». Деякі поїзди в години пік уже скасували, щоб обмежити ризик поломок.

У Великій Британії національна метеорологічна служба оголосила попередження про «екстремальну спеку» для більшої частини південної Англії та деяких районів Уельсу з понеділка до четверга, прогнозуючи температуру +38°C. Поточний денний рекорд червня становить +35,6°C, це було в 1976 році.

Погода в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, 23—25 червня через територію Україні з півночі на південь повільно переміщуватиметься атмосферний фронт, який лежатиме в полі підвищеного тиску, тому матиме різну активність на різних ділянках і спричинятиме типові літні короткочасні дощі.

Найближчої ночі переважно без опадів, завтра вдень в Україні, крім північної та північно-східної частин, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15—20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі.

24 червня в південній частині, 25 червня на Лівобережжі місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі від +13 до +20°С, вдень від +23 до +29°С. Завтра на сході, півдні країни та місцями в центральних областях до +32°С, 25 червня на сході країни від +20 до +25°С.

«Люта західна спека нам не загрожує. Принаймні поки що», — наголосила синоптикиня Наталія Діденко.