Пілоти-перехоплювачі 118 ОМБр встановили рекорд України з перехоплення російських дронів — за день знищили 61 БпЛА

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Пілоти батальйону безпілотних систем SIRIUS 118 окремої механізованої бригади за один день знищили 61 російський БпЛА «Молнія» і встановили рекорд України з перехоплення російських дронів.

Про це бригада повідомила у соцмережах.

Першу ціль український екіпаж знешкодив о 04:10 ранку, останню — о 21:47. Впродовж 18 годин росіяни втрачали безпілотник кожні 17,5 хвилини і загалом втратили 61 БпЛА.

У бригаді зазначають, що до цього найвищий показник українських військових був 44 збитих дрони за день.

«Цим результатом хлопці не просто вдвічі перевершили власний попередній успіх, а й підняли планку для всіх Сил оборони України», — кажуть у 118 ОМБр.