Росія атакувала Україну ракетою та 88 БпЛА. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 22 червня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, а також 88 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних силах.

Зокрема, росіяни атакували дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із таких напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (Крим), тимчасово окупований Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 79 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані удари балістичної ракети та пʼяти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих на девʼяти локаціях.

У Шосткинському районі Сумщини росіяни атакували будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопець, батько та бабуся. Ще троє членів родини поранені. Також у Краснопільському районі постраждала від удару дитина, повідомили в прокуратурі.

У Запоріжжі одна жінка загинула, ще троє людей поранені внаслідок російської атаки. Серед поранених 11-річний хлопчик, заявили в ОВА.

На Одещині росіяни вдарили по двох цивільних суднах. Загинув член екіпажу на кораблі під прапором Панами — 58-річний кухар з Єгипту. Також були атаковані судна під прапорами Палау та Белізу, повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.