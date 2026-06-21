Європу накрила потужна спека — у Франції ввели сухий закон, а в Іспанії закрили футбольну фан-зону

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Сильна хвиля спеки охопила значну частину Європи. Через це влада кількох країн почала вживати надзвичайних заходів.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, через температурні рекорди у Франції заборонили вживати алкоголь під час масових заходів. Сьогодні, 21 червня, у 35 із 96 департаментів країни очікують найвищий, червоний рівень небезпеки. За прогнозами синоптиків, температура повітря в цих регіонах сягне +39—40 °C, а місцями може піднятися до +41 °C.

Прем’єр Франції Себастьян Лекорню оголосив превентивну заборону на вживання алкоголю під час національного музичного фестивалю Fête de la Musique та інших публічних заходів, запланованих у регіонах із червоним рівнем небезпеки. А в Парижі влада дозволила цілодобовий доступ до міських парків, аби люди могли знайти там прохолоду.

У Німеччині температури наближаються до +38 °C — у більшості регіонів вже оголосили загальнонаціональні попередження про спеку. Німецька метеорологічна служба зазначила, що поєднання високої температури та вологості може спричинити сильні грози.

В Італії спека також змінює звичне життя міст і туристичних центрів. Очікується, що стовпчики термометрів у країні найближчими днями можуть піднятися до +36—37 °C.

Напередодні у Римі відвідувачі стояли в чергах під палючим сонцем біля Колізею, а деякі шукали прохолоди в підземних приміщеннях під руїнами храму Клавдія. У Болоньї люди освіжалися біля фонтанів і ховалися в затінку історичних аркад.

В Іспанії через спеку Королівська іспанська футбольна федерація закрила фан-зону на площі Пласа-де-Колон у Мадриді, де планували транслювати матч чемпіонату світу між збірними Іспанії та Саудівської Аравії. Натомість сам матч відбудеться на стадіоні в Атланті з системою кондиціонування повітря.

Науковці зазначають, що через зміну клімату хвилі спеки в Європі стають частішими та інтенсивнішими. А це підвищує ризики для здоров’я населення та може негативно впливати на економіку країн.