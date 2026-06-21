Сили оборони атакували нафтобазу, логістику та ППО росіян біля Кримського мосту. У Криму припинили продаж пального

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У ніч проти 21 березня українські війська вдарили по обʼєктах росіян по обидва боки Кримського мосту — приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту.

Це підтверджують президент Володимир Зеленський і Генштаб ЗСУ.

Під ударом була морська логістика для перевезення нафти у порту Кавказ Краснодарського краю РФ. Цей порт — важливий логістичний вузол, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм і тимчасово окупованим Кримом. Після атаки українських дронів там палають резервуарний парк комплексу перевантаження нафтопродуктів і територія нафтобази.

У тимчасово окупованій Керчі під ударом був нафтовий термінал «ТЕС-Термінал-1». Це один із ключових обʼєктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів у Криму. Його використовують для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ.

Крім того, Сили оборони поцілили по військовій логістиці росіян, чотирьох радіолокаційних станціях зі складу комплексів С-400 та двох комплексах ППО «Панцир» на Кримському мосту.

Ще Сили оборони били по залізничних мостах через Північнокримський канал та через Сиваш у районі Чонгару. Їх Росія використовує для перекидання військ та матеріально-технічного забезпечення армії.

Ці атаки — результати роботи Служби безпеки, Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій ЗСУ.

Тим часом у Криму після українських атак повністю заборонили продаж пального цивільним. Окупаційна влада заявила, що відсьогодні пальне не можна буде отримати ані за гроші, ані за талони. Його надаватимуть лише державним службам.

Також повідомляється, що через Керченську переправу вранці призупинили поромні перевезення. А у Севастополі ввели графіки відключень світла.